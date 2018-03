O ministro Carlos Marun, da Secretaria de Governo, esteve em Florianópolis na manhã desta quinta-feira para formalizar o aumento do repasse mensal para a saúde em Santa Catarina. Serão R$ 10 milhões a mais todo mês para o fundo estadual da área. A portaria que garante os recursos foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, segundo Marun.

De acordo com o secretário estadual da saúde, Acélio Casagrande, trata-se da resposta a uma reivindicação história do Estado. Ele conta que o aumento é significativo — hoje Santa Catarina recebe aproximadamente R$ 20 milhões mensais — e que o dinheiro será destinado prioritariamente ao pagamento de fornecedores e aos tratamentos de média e alta complexidade.

O secretário acrescenta ainda que esse é um recurso "novo", sem relação com a dívida da pasta, que ultrapassa R$ 1 bilhão, como o próprio secretário admitiu no começo do mês. O tamanho da dívida já havia sido apontado também por uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

— A partir de agora poderemos equilibrar receita com despesa e evitar que a dívida continue crescendo — afirmou Casagrande.

Ainda segundo os cálculos da Secretaria, o chamado "extrapolamento" - aquilo que se gasta a mais do que se tem à disposição - alcançava R$ 17 milhões por mês, porém o crescimento do repasse do Estado para a Saúde para 14% das receitas e alguma medidas de gestão interna, como a revisão de contratos, agora permitirão que se alcance um equilíbrio.

Além disso, Casagrande lembrou que pelo menos R$ 212 milhões da dívida bilionária são provenientes de serviços cuja União seria a responsável pelo pagamento. O pleito catarinense, aliás, não foi completamente atendido. O Estado requisitava que o aumento do repasse fosse de R$ 17 milhões por mês — isso sem contar o que já foi gasto no passado.

— Quando eu assumi a Secretaria, disse que a meta era buscar um aumento de receita e a diminuição das despesas.

O ministro Carlos Marun afirmou que o aumento dos repasses é uma demonstração de "carinho" do governo federal com Santa Catarina e que os pleitos do Estado continuarão a ser analisados.

— Existiu agora uma demonstração de que os serviços prestados pelo Estado são superiores ao que era estimado. Isso, junto com os compromissos assumidos pelo governo do Estado, já garante que Santa Catarina será ainda melhor atendida no quesito saúde, que continua sendo uma das prioridades.

O governador Eduardo Pinho Moreira, que recebeu o ministro, reafirmou que as pastas da Saúde e da Segurança Pública são as prioridades da sua administração e que esse novo recurso ajudará a melhora o atendimento prestado à população. Moreira também disse que foram publicadas portarias em dezembro do ano passado e nesta semana que garantirão mais R$ 41 milhões por ano em serviços novos, como a oncologia em Rio do Sul, no Alto Vale:

— Com esse acréscimo de recursos, que chegará a mais de R$ 100 milhões até o fim do ano, teremos serviços melhores em quantidade e em qualidade.

Sobre a dívida da Saúde, o governador afirmou que boa parte dela é "expectativa de receber, e não dívida inscrita", sendo possível reduzir "algumas centenas de milhões". Mesmo assim, Moreira reconheceu que a dívida é grande e não há como quitá-la integralmente em 2018. De qualquer forma, ela continuará a ser enfrentada, sem deixar que os atendimentos sejam prejudicados.

— Segregamos a dívida. Vamos negociar com os poderes, dinheiro novo, e economias de outras áreas conseguir diminuir. Vamos pagar integralmente esse ano? Com certeza que não.

