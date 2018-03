O Ministério de Minas e Energia (MME) acatou a decisão do Tribunal de Contas da União, que retirou os blocos exploratórios S-M-534 e S-M-645 da 15ª Rodada de Concessões e a área de Saturno da 4ª Rodada de Partilha de Produção. Em nota, o ministério informou que está analisando a decisão tomada e que irá submeter ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) uma nova proposta para leiloar as três áreas ainda esse ano.

As áreas estavam entre as com expectativa de maior bônus de assinatura no leilão que será realizado na quinta-feira, 29.