Um motociclista de 50 anos morreu na noite desta quinta-feira ao bater de frente com um ônibus no km 73,5 da SC-108, em Blumenau. A rodovia liga a cidade à região Norte do Estado. O condutor da motocicleta, com placa de Sarandi (PR), teria perdido o controle do veículo antes de bater de frente com o coletivo com placas de Blumenau.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista do ônibus diz ter visto a moto ultrapassar um caminhão antes da batida. Chovia no momento do acidente, o que pode ter colaborado com a perda de controle. O motociclista bateu a cabeça no para-choque do ônibus. O capacete chegou a rachar e ele morreu na hora. A vítima era residente em Blumenau.

