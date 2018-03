A namorada de Radouane Lakdim, o extremista que matou quatro pessoas em ataques em Trebes e Carcassone, no sul da França, foi denunciada nesta terça-feira (27) por um juiz antiterrorista e detida provisoriamente, anunciou uma fonte judicial.

Após quatro dias de custódia policial, Marine P., uma mulher de 18 anos que se converteu ao Islã, se apresentou esta noite perante um magistrado em Paris, que a acusou de "formação de quadrilha terrorista visando preparar crimes que atentem contra as pessoas", acrescentou a fonte.

Assim como seu companheiro, a jovem de 18 anos estava fichada como "S" (por "segurança do Estado"), devido às suas "relações com meios islamitas radicais", de acordo com uma fonte próxima à investigação.

Os investigadores libertaram outro jovem de 17 anos, amigo do assassino, "ao carecer até agora de elementos que o incriminem", segundo a Justiça.

* AFP