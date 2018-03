Depois da polêmica envolvendo a série O Mecanismo, sobre a Operação Lava-Jato, há dias a internet colocou o serviço de streaming e o nome da obra entre os termos mais falados nas redes sociais e também questionou o que é verdade e o que é ficção na obra.

Em uma das conversas, na manhã desta terça-feira (27), a Netflix negou, de uma forma um tanto descontraída, em resposta ao deputado Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), interesse em produzir uma série sobre o pai dele, o pré-candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL-RJ).

No Twitter, o serviço por assinatura respondeu à afirmação de Flávio: "Você está louca, querida".

Você está louca, querida. — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) 27 de março de 2018

Após a resposta da Netflix, Flávio Bolsonaro publicou uma série de tuítes com uma suposta conversa negociando o documentário e alegou preconceito do "estagiário" de redes sociais da empresa com o seu pai.

Prezadx estagiarix (acho que vc entende melhor se eu escrever assim) da @NetflixBrasil , não tem pq eu inventar uma história dessas. Por que o preconceito com o Bolsonaro? pic.twitter.com/vZR1p8EsLw — FlavioBolsonaro (@FlavioBolsonaro) 27 de março de 2018

Estagiarix da @NetflixBrasil calou, tá esperando o próximo print ou confirmou que é verdade que fomos procurados??? — FlavioBolsonaro (@FlavioBolsonaro) 27 de março de 2018