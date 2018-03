O Conselho de Segurança das Nações Unidas condenou nesta quarta-feira, "nos termos mais duros", os múltiplos ataques lançados pelos rebeldes huthis no Iêmen contra a Arábia Saudita.

As forças sauditas, que comandam a coalizão internacional no Iêmen, interceptaram no domingo sete mísseis lançados por rebeldes huthis, apoiados pelo Irã, que se dirigiam a cidades sauditas, entre elas Riad. Uma pessoa morreu.

Os membros do Conselho "estão preocupados com a declarada intenção dos huthis de prosseguir com seus ataques contra a Arábia Saudita, assim como lançar ataques suplementares contra outros estados da região".

O Conselho de Segurança exortou ao diálogo para se chegar a um acordo que acabe com a guerra no Iêmen, que produziu - segundo as Nações Unidas - a pior crise humanitária da atualidade no planeta.

