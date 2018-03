A Operação Semana Santa começa nesta quinta-feira com o objetivo de manter o histórico recente de queda no número de acidentes e mortes nas rodovias federais de Santa Catarina. As ações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) começam nesta quinta-feira e seguem até às 23h59min de domingo.

Nos últimos dois anos houve diminuição gradual no número de acidentes e mortes durante o feriado prolongado de Páscoa nas rodovias federais de Santa Catarina. Nove pessoas morreram em 2015, caindo para seis em 2016 e cinco em 2017. Já o número de acidentes foi de 236 registros em 2015 para 166 em 2016 e 154 em 2017. O único indicador negativo foi de feridos, o qual passou de 123 em 2016 para 165 em 2017.

Para reforçar a fiscalização durante os próximos dias, a PRF deslocou 20 agentes que atuam na área administrativa para reforçar o efetivo que atua nas pistas. O objetivo é tentar combater o excesso de velocidade, as ultrapassagens indevidas, os motoristas que dirigem após ingerir bebida alcoólica e o uso inadequado do cinto de segurança.

O objetivo das ações, segundo o inspetor da Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina, Adriano Fiamoncini, é manter a tendência de queda nos números de violência nas rodovias federais. Mas ele ressalta que é necessário ter cuidado ao observar os números e que há situações que saem da fiscalização da PRF.

— Mesmo se realizarmos todas as ações que estão sob controle da PRF, ainda existem questões como a imprudência de alguns motoristas e fatores climáticos, que historicamente contribui para os acidentes. Além disso, é necessário observar a questão dos ocupantes do veículo. Há períodos em que há quatro acidentes, mas com apenas um envolvido. Em compensação, um único acidente com muitos ocupantes pode causar cinco mortes, o que distorce as estatísticas do período.

Por conta do aumento do fluxo de veículos, haverá restrição do tráfego de veículos de carga e caminhões cegonhas nas rodovias federais de pista simples durante o feriado. A limitação é válida das 16h às 22h da quinta-feira , das 6h às 12h da sexta-feira e das 16h às 22h no domingo.

Alguns cuidados para quem estiver na estrada

- Todos os ocupantes devem usar o cinto de segurança, inclusive no banco traseiro;

- Acenda os faróis durante o dia, mesmo fora das rodovias;

- Respeite o limite de velocidade;

- Somente ultrapasse com segurança e em local permitido;

- Não transite pelo acostamento;

- Não fale no celular enquanto estiver dirigindo;

- Se beber, não dirija;

- Mantenha uma distância de segurança pro veículo que segue à frente;

- Diminua a velocidade em trechos urbanizados das rodovias.

