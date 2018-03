O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, participa, nesta terça-feira, 27, de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado para prestar esclarecimentos sobre o andamento das ações do Poder Executivo para melhoria da agenda de produtividade e do ambiente de negócios.

Esta é a primeira reunião do ano a atender os preceitos da Resolução 28, de 2017, que impõe à comissão a promoção de duas audiências públicas por ano com o ministro-chefe da Casa Civil ou com outro ministro para discutir temas relativos à área econômica. A resolução fez parte do pacote de microeconomia.

No início da reunião, Padilha afirmou que a pauta é "absolutamente prioritária" para o governo. Ele colocou como metas a simplificação na tributação, redução de custos dos financiamentos, a realização de mais parcerias para viabilizar investimentos na infraestrutura e a priorização do empreendedorismo e da desburocratização como forma de melhorar o ambiente de negócios.

Após Padilha falar por cerca de 20 minutos sobre metas e conquistas do governo, iniciou a fase de perguntas dos parlamentares.