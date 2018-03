Uma declaração do papa Francisco publicada no jornal italiano La Reppublica causou repercussão nesta quinta-feira (29). Segundo o periódico, o pontífice disse que "o inferno não existe". Em nota, o Vaticano contestou a afirmação.

"O inferno não existe. O desaparecimento das almas dos pecadores existe", teria afirmado o papa ao fundador do jornal, Eugenio Scalafari, de 93 anos. "Aqueles que não se arrependem e, portanto, não podem ser perdoados, desaparecem", complementou, segundo o texto publicado na edição de hoje do La Reppublica.

Em nota, o Vaticano contestou a afirmação e disse que o Papa recebeu o jornalista para uma conversa privada, mas que não se tratava de uma entrevista.

"O que é relatado pelo autor no artigo de hoje é o resultado de sua reconstrução, em que as palavras textuais pronunciadas pelo Papa não são citadas. Nenhuma aspa do artigo mencionado deve ser considerada, portanto, como uma transcrição fiel das palavras do Santo Padre ", diz a nota.

Francisco já havia se encontrado outras vezes com Scalafari, que se considera ateu. Segundo o The Times, o jornalista, que se aposentou como editor chefe do jornal, mas segue escrevendo textos, já disse anteriormente que reconstrói as conversas de memória, sem tomar notas ou usar um gravador.