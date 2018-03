O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, negou nesta quarta-feira, 28, que esteja ocorrendo desgaste no seu relacionamento com o presidente Michel Temer (MDB), que considera a possibilidade de disputar a reeleição enquanto ele, Meirelles, também avalia postular sua candidatura pelo mesmo MDB.

"Não há desgaste. Eu e o presidente estamos conversando bastante. Amanhã mesmo vou viajar com ele e vamos avaliar qual é a melhor composição", disse, acrescentando que tem prazo até agosto para formalizar as candidaturas.

A despeito de, nos últimos dias, Temer e Meirelles terem trocado afagos publicamente, o ministro desconversou quando perguntado hoje no Recife se consideraria a possibilidade de sair como vice numa eventual chapa encabeçada por Temer. Ele reiterou que sua intenção é disputar o Palácio do Planalto. "Se me decidir a sair candidato será para presidente da República", afirmou.

Perguntado sobre como pretende convencer o presidente a abrir mão da candidatura para que ele, Meirelles, possa emplacar a sua, o ministro disse que "não é uma questão de convencimento" e voltou a afirmar que os dois têm conversado muito para ver qual a melhor composição do MDB para concorrer à Presidência.