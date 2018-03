O petróleo caiu nesta segunda-feira (26) em Nova York e Londres, após registrar seu melhor desempenho semanal em oito meses na semana passada.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em maio fechou a 70,12 dólares, em Londres, uma queda de 33 centavos ante sexta-feira.

Em Nova York, o barril de "light sweet crude" (WTI), para o mesmo período, também perdeu 33 centavos, para terminar em 65,55 dólares.

"É muito surpreendente ver os preços caírem, apesar do aumento das tensões no Oriente Médio. Contudo, a realização de lucros teve (nesta segunda) a última palavra sobre o aumento do risco geopolítico", disse Mike Lynchm, da SEER.

Na semana passada, o WTI subiu 5,6% e o Brent 6,4%, seu maior aumento semanal em oito meses.

Os mercados reagiram com força ao aumento das tensões no Oriente Médio, após a Arábia Saudita ameaçar o Irã na segunda-feira, após uma sequência de mísseis balísticos serem lançados por rebeldes iemenitas sobre o território saudita.

* AFP