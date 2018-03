O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu à taxa anualizada de 2,9% no quarto trimestre de 2017, de acordo com a terceira estimativa do dado, publicada nesta quarta-feira pelo Departamento do Comércio.

O número veio acima do previsto por analistas ouvidos pelo Wall Street Journal, que indicavam crescimento de 2,7%, e representa alta em relação à segunda leitura, de 2,5%.

Na comparação anual, o PIB avançou 2,6% no quarto trimestre.

A economia americana ganhou força no segundo e no terceiro trimestres do ano passado, com taxas superiores a 3% de crescimento. Fonte: Dow Jones Newswires.