O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de serviços da China avançou de 54,4 em fevereiro para 54,6 em março, de acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas do país. O resultado veio acima das estimativas de analistas consultados pela Trading Economics, que previam recuo do indicador, para 54,1.

Leituras acima de 50 pontos indicam expansão da atividade econômica no setor, enquanto resultados abaixo disso apontam uma contração.

Os dados do governo mostram que uma aceleração da expansão das atividades de construção compensou o avanço em ritmo menos intenso dos prestadores de serviços.

O subíndice de construção teve alta de 57,5 em fevereiro para 60,7 em março. Já o subíndice que mede a atividade das empresas do setor de serviços recuou de 53,8 para 53,6 no período.

O subíndice de novas encomendas, por sua vez, caiu de 50,5 para 50,1. (Dow Jones Newswires)