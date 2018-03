O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial da China subiu de 50,3 em fevereiro para 51,5 em março, de acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas do país, chegando ao nível mais alto desde dezembro do ano passado. O resultado veio acima das estimativas de economistas consultados pelo Wall Street Journal, que previam alta para 50,7.

Com a leitura divulgada hoje, o PMI industrial da China completa uma sequência de 20 meses acima da marca dos 50 pontos, que separa expansão da atividade manufatureira de contração.

O subíndice de novas encomendas à indústria avançou de 51,0 em fevereiro para 53,3 em março, enquanto o subíndice de produção do setor subiu de 50,7 para 53,1 no período.

Já o subíndice de novas exportações, que mede a demanda externa por bens chineses, teve alta de 49,0 para 51,3. (Dow Jones Newswires)