A Polícia Civil, por intermédio da 1ª Delegacia do Departamento de Investigações do Narcotráfico (Denarc), indiciou nesta quinta-feira (29) quatro pessoas por tráfico e associação ao tráfico de drogas. Elas ainda tiveram a prisão temporária convertida em preventiva pela Justiça. Na semana passada, o grupo foi detido em Gravataí e, com eles, foram apreendidas 16 caixas com ovos de Páscoa feitos com maconha.

O comércio, o anúncio e a venda eram feitos pela internet, por meio de grupos fechados nas redes sociais. A polícia ainda descobriu, após apreensões, que os chamados clientes "VIPs" recebiam como brinde um cigarro de maconha junto às embalagens dos ovos. Os traficantes já tinham várias encomendas para a Páscoa deste ano. Além disso, vendiam trufas com maconha. Os ovos eram vendidos a partir de R$ 45 e as trufas, por R$ 7.

O delegado Mario Souza, diretor de Investigações do Denarc, diz que, apesar de o inquérito ter sido remetido para a Justiça, a investigação continua. A polícia apura o envolvimento de outros traficantes e está analisando uma lista com compradores e fornecedores da quadrilha presa. Se condenados, os suspeitos podem pegar penas de 5 a 15 anos de prisão por tráfico e de 3 a 10 anos por associação ao tráfico. Ainda é aguardado resultado pericial nos produtos apreendidos. Souza apura se também havia maconha e MDMA (princípio ativo do ecstasy) nos chocolates.

Ofertas pela internet

Ovos e também trufas eram anunciados em rede social e comercializados para pessoas que integravam grupo fechado Foto: Reprodução