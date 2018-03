O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI) publicou no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 28, resoluções aprovadas no último dia 19 que qualificam novos projetos para concessão à iniciativa privada. Na ocasião, foram aprovados 31 empreendimentos, nas áreas de energia, portos e rodovias.

As resoluções publicadas nesta quarta contemplam instalações de transmissão de energia elétrica para leilão no segundo trimestre deste ano; sete terminais portuários; e a rodovia BR-364/365/GO/MG, um trecho de 437 quilômetros entre entroncamento em Jataí (GO) e entroncamento em Uberlândia (MG).