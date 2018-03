O presidente Michel Temer disse nesta segunda-feira, feira, 26, que as pessoas não prestam mais atenção na Constituição. "A única razão para a existência do Direito é que ele regula as relações sociais. Quando cada um é criativo e começa a criar o próprio direito, e não o que está na Constituição, isso se transforma em balbúrdia institucional. Precisamos reinstitucionalizar o País."

A declaração foi dada durante discurso do presidente em evento da FecomercioSP, na capital paulista. Temer disse que o Brasil caminha para se tornar um "Estado muito desenvolvido" e que não vê razões para pessimismo entre os brasileiros, mas sim otimismo. "O brasileiro sempre foi otimista", disse.

Quando citava o que ocorreu durante o seu governo, ele disse que economizou mais R$ 4 bilhões na área da saúde em um ano e meio de gestão. "Estamos tornando a área da saúde mais produtiva", afirmou.

O presidente também mencionou a intervenção federal no Rio de Janeiro, a redução das taxas de inflação, a queda das taxas de juros e a reforma do ensino médio. (André Ítalo Rocha e Francisco Carlos de Assis - andre.italo@estadao.com; francisco.assis@estadao.com)