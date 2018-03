Um grupo de seis detentos conseguiu escapar do Presídio Regional de Caçador na manhã desta sexta-feira, no Meio-Oeste do Estado. Os fugitivos serraram e entortaram grades na parte de cima de uma das alas da unidade, depois pularam o muro.

Entre os seis foragidos está Fábio da Silva, que responde pelo assassinato de duas pessoas em 2016. Ele foi apontado pela Polícia Civil da cidade como um provável "serial killer" após assumir a autoria do assassinato de Lucas Pereira e de Clarisse Justino de Andrade, ambos esquartejados e enterrados em áreas afastadas do Centro de Caçador.

Fábio foi denunciado pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver pelas duas mortes, mas atualmente os processos correm em segredo de Justiça.

Os outros detentos foragidos foram identificados como Elisandro Rivaldo Otto, Lucas Conceição de Amorim, Maikson Willian Martins, Gabriel de Souza Lima e Natanael Lopes Pereira da Silva. Na noite desta sexta-feira, a Secretaria de Justiça e Cidadania (SJC) confirmou que Lucas e Maikson foram recapturados.

A Polícia Militar faz buscas na região, inclusive com o apoio de helicóptero, mas ainda não há confirmação de presos recapturados. Em nota, a SJC informou que a Corregedoria Geral da pasta foi acionada para apurar as circunstâncias da fuga.