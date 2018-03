O PT registrou um boletim de ocorrência na delegacia de Polícia Civil de São Miguel do Oeste por conta de um ataque contra a caravana na entrada da cidade.

A comitiva chegou ao município no meio da tarde e no trevo de acesso, um grupo tentou impedir a passagem. Com roupas pretas e das cores da bandeira do Brasil, os manifestantes gritaram palavras de ordem contra Lula e atiraram ovos e pedras contra os membros da caravana e contra os veículos. Conforme a assessoria do partido, vidros dos ônibus foram quebrados.

No ato na praça central de São Miguel do Oeste, onde ocorre o último ato público de Lula em Santa Catarina, o deputado federal do PT do Rio Grande do Sul mostrou o boletim de ocorrência e afirmou que os responsáveis já foram identificados.

Durante o ato público na praça em São Miguel, antes do discurso de Lula, moradores de uma residência ao lado do palco atiraram ovos enquanto a presidente nacional do PT Gleisi Hoffman falava. Ela afirmou que novos boletins de ocorrência devem ser registrados.

