Jackson Soares Aranha, rapper de 33 anos conhecido como Bebê Gigante, foi encontrado morto em um apartamento no bairro Monte Cristo, área continental de Florianópolis, na madrugada deste sábado. Jackson estava sobre a cama com diversas perfurações, enquanto o corpo de outro homem, ainda não identificado, estava com perfurações na cabeça e sentado em uma cadeira.

Os policiais ainda investigam as motivações para o crime, mas acredita que tenha relação com o tráfico de drogas. De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, não há indícios de luta corporal nem de janelas ou portas arrombadas. Os agentes também encontraram várias cápsulas de diferentes calibres no chão.

Outros dois homens estavam no apartamento, os quais alegaram ter entrado no local após ouvirem disparos. Segundo os moradores do local questionados pelos agentes, não foi possível ver pessoas saindo do apartamento por conta da intensa chuva que havia no momento.

Bebê Gigante foi fundador do Floripa MCs, grupo que integrava rappers de Florianópolis. Nos últimos anos ele passou a utilizar o nome artístico de Jack Tey. Pesquisando na internet é possível verificar diversas páginas especializadas do gênero com notícias referenciadas a seus nomes artísticos.

