O crescimento britânico em 2017 foi revisado nesta quinta-feira em alta, de 1,7% a 1,8%, pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS), apesar de um contexto incerto para a economia do país pelas difíceis negociações do Brexit.

O ONS destaca, no entanto, que o crescimento do país registrou desaceleração, após uma alta de 1,9% do PIB em 2016 e de 2,3% em 2015.

O organismo ressalta o freio do consumo interno, que cresceu apenas 1,7% ano passado, o pior resultado desde 2011, consequência da inflação.

