O diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP), Décio Oddoni, disse nesta quinta-feira, 29, ao comentar a primeira etapa da 15ª Rodada, que a principal notícia do dia é o ressurgimento da Bacia de Campos. A área ficou sem ser ofertada quando foi descoberto o pré-sal, voltou a figurar nos leilões no ano passado e hoje teve todos os blocos vendidos.

"É uma notícia extraordinária para o Rio de Janeiro e um estímulo para que se resolva essa questão do Repetro, que essas potencialidades possam se concretizar em investimentos", disse.

Oddone também destacou a diversidade de operadores e o fortalecimento da Bacia do Espírito Santo no leilão desta quinta. Segundo ele, já havia a sinalização, por parte de investidores estrangeiros durante os road shows, de que o Brasil voltaria a ter posição estratégica no mercado global de exploração e produção.