O diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP), Décio Oddone, disse nesta quinta-feira, 29, pouco antes da abertura da 15ª Rodada de licitação de blocos de petróleo e gás, que a decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) de retirar duas áreas é uma "pena", mas não será suficiente para tirar o brilho do leilão.

"É uma pena. Queríamos que o bloco estivesse na rodada. Por isso, colocamos. Esse leilão vai mostrar que estamos no caminho certo. Já estamos vendo os primeiros sinais de retomada do setor", afirmou.

Segundo ele, estão inscritos 17 participantes, todos investidores tradicionais do setor.

Oddone acredita que possa manter a expectativa de arrecadação de R$ 3,5 bilhões nos dois leilões previstos para esse ano - a 15ª Rodada, nesta quinta, e a 4ª Rodada do Pré-sal, prevista para junho.