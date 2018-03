Único catarinense a integrar o Conselho de Ética da Câmara Federal, o deputado Jorginho Mello (SC) disse na manhã desta quarta-feira que a reunião marcada pelo presidente do colegiado, Elmar Nascimento (DEM-BA), não teve quórum porque foi marcada no mesmo horário em que havia sessão em ordem do dia no plenário. Segundo ele, nesses casos, os parlamentares são obrigados a estar em plenário para participar das discussões e votar , sob pena de receberem falta. A reunião trataria dos processos referentes a deputados presos, como o catarinense João Rodrigues (PSD), Paulo Maluf (PP-SC) e Celso Jacob (PMDB-RJ).

O deputado catarinense rechaçou ainda a ideia de que a reunião não ocorreu por uma indisposição dos parlamentares em fazer com que os processos dos colegas tenham um trâmite célere.

— Não acredito nessa possibilidade. Já tem os relatores. Eles estão fazendo os seus relatórios. Não vejo má vontade — afirmou Jorginho, que é suplente no Conselho de Ética.

Uma nova sessão do Conselho de Ética deve ocorrer na próxima semana.

Leia mais

Sem quórum, Conselho de Ética não consegue votar casos de deputados presos

Conselho de Ética instaura processo contra o deputado João Rodrigues