Após sua última cerimônia como ministro da Saúde, Ricardo Barros repetiu que ainda não sabe quem será seu substituto e afirmou que a indicação do presidente da Caixa, Gilberto Occhi, pode ser selada em uma reunião amanhã entre o presidente Michel Temer e o presidente do PP, Ciro Nogueira. "O problema não é a indicação na saúde, o problema é a indicação na Caixa. Então, o presidente Ciro Nogueira terá nova reunião amanhã com o presidente Temer para debater sobre esta questão", disse a jornalistas após a cerimônia de entrega de insígnias da Ordem do Mérito Médico, em que fez um balanço de suas ações na pasta.

Barros disse que a sua substituição está sendo discutida há alguns dias e confirmou que entregou a Temer sua carta de demissão hoje. "Entreguei a carta hoje ao presidente agradecendo a oportunidade de ter sido ministro. É decisão dele agora quando deseja me exonerar. Já limpei as gavetas. Estou pronto para a Câmara dos Deputados, para a missão na comissão do orçamento" disse.

Barros, que vai disputar um novo mandato na Câmara, disse ainda que não sabe informar se o PP vai continuar com a pasta da Saúde, uma das que possui maior visibilidade e recursos. "Não sei informar. Isso é coisa do presidente. O presidente da República que decide", afirmou. A legenda comanda, além de Saúde e Caixa, o ministério das Cidades, com Alexandre Baldy, que hoje disse que não decidiu se continuará no governo ou se vai se desincompatibilizar.