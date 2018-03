A Rússia vai expulsar 60 diplomatas americanos e fechará o consulado dos Estados Unidos em São Petersburgo, medidas idênticas aquelas adotadas por Washington contra Moscou pelo caso Skripal, declarou nesta quinta-feira o chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov.

As medidas adotadas por Moscou "incluem a expulsão do mesmo número de diplomatas e a retirada da acreditação do consulado geral dos Estados Unidos em São Petersburgo", no noroeste da Rússia, informou Lavrov em coletiva de imprensa.

Um grupo de países ocidentais anunciou a expulsão de mais de 140 diplomatas russos.

"Enquanto os outros países tomarem medidas simétricas (...) isso é tudo pelo momento", indicou Lavrov.

Ele acrescentou que a Rússia está reagindo a "medidas absolutamente inaceitáveis, tomadas sob grande pressão dos Estados Unidos e Grã-Bretanha sob o pretexto do denominado caso Skripal".

* AFP