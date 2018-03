Secretário diz que paralisação de servidores da saúde de SC não afetou atendimentos /

Servidores estaduais da saúde realizaram paralisação de uma hora na manhã desta terça-feira em onze unidades administradas pelo governo de Santa Catarina. Os trabalhadores e trabalhadoras cruzaram os braços entre 9h e 10h nos hospitais Celso Ramos (Florianópolis), Nereu Ramos (Florianópolis), Infantil Joana de Gusmão (Florianópolis), Regional de São José, Regional de Joinville, Tereza Ramos (Lages), Waldomiro Colautti (Ibirama), nas maternidades Darcy Vargas (Joinville), Carmela Dutra (Florianópolis) e Catarina Kauss (Mafra) e no Instituto de Psiquiatria (São José).

Segundo o sindicato do servidores (Sindsaúde-SC), a paralisação tem por objetivo reivindicar um reajuste salarial de 15,66%, concurso público para contratação de profissionais e melhorias nas condições de trabalho. Ainda de acordo com o Sindsaúde, os atendimentos de urgência e emergência foram mantidos e, nas demais áreas, houve um revezamento para que o serviço continuasse a ocorrer, mesmo que de maneira reduzida. Uma das maiores concentrações ocorreu em frente ao Hospital Celso Ramos, na Capital, onde os servidores estenderam uma faixa pedindo melhorias.

O secretário de Estado da Saúde, Acélio Casagrande, disse que acompanhou as paralisações e que não houve qualquer prejuízo aos pacientes. Ele falou ainda que a maioria dos funcionários presentes aos atos estava fora do horário de trabalho. Ressaltou também que está aberto ao diálogo com o sindicato, que há uma reunião marcada para a próxima semana, mas que é inviável a concessão de reajuste no momento.

— Os trabalhadores precisam ter a consciência de que o Estado está acima do limite prudencial com a folha. Não há condição nenhuma de se estender reajuste. O esforço hoje é para continuar com os pagamentos em dia, como não vem acontecendo em outros estados —disse Casagrande.

O secretário disse ainda que, nos últimos sete anos, os funcionários da saúde tiveram reajustes médios de 115%, bastante acima da inflação no período (53,7%). Os servidores dizem que podem realizar uma nova paralisação, de duas horas, na próxima terça-feira. Caso as negociações não avancem, existe ainda a possibilidade de greve.

Hospital Nereu Ramos também teve paralisação Foto: Diorgenes Pandini / Diário Catarinense

Leia mais

Servidores da Saúde em SC anunciam paralisação de uma hora nesta terça-feira