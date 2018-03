O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta quarta-feira, 28, que a Casa reforçará a segurança de deputados federais alvo de ameaças nos Estados. Ele disse, porém, que, diante do crescimento das solicitações de parlamentares, a Câmara precisará da ajuda do Ministério da Segurança Pública, para que possa usar a estrutura da Polícia Federal.

"A Câmara vai dar o apoio, como vem dando, mas precisamos organizar junto com o Ministério da Segurança Pública. Apoiar um ou outro dá, mas, do jeito que as coisas vão indo, precisa ver com o Executivo para usar a estrutura mais adequada, que é a da Polícia Federal", disse Maia.

Na sessão plenária de terça-feira, 27, o deputado Vitor Valim (MDB-CE) relatou que vem sofrendo ameaças de facções criminosas no Ceará, Estado que enfrenta grave crise na segurança pública. O emedebista, que é apresentador de programa policial, disse que já encaminhou ofício a Maia, ao governo do Ceará e ao ministro da Segurança, Raul Jungmann, relatando as ameaças e pedindo ajuda, mas não tinha obtido retorno até esta quarta-feira, 28.

"Não sei onde vai parar tudo isso. Mas por enquanto, na data de hoje, nossa segurança é Deus", afirmou. Segundo Valim, nas ameaças, os criminosos reclamam do projeto que determina instalação de bloqueadores de celulares em regiões de presídios. De autoria do presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), a proposta já foi aprovada naquela Casa e deve ser votada na próxima semana na Câmara. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.