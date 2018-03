As chuvas registradas no intervalo entre quinta e sexta-feira em Santa Catarina superaram mais da metade do volume previsto para todo o mês de março em pelo menos seis municípios, segundo informações da Central de Meteorologia da NSC Comunicação.

A constatação tem base na estimativa da Epagri/Ciram, que considera a média de chuvas em determinada região para todo o mês. O índice pluviométrico no período de 24 horas ficou acima da metade esperada para o mês em Santo Amaro da Imperatriz (98mm), Guabiruba (90mm), Águas Mornas (85mm), Dionísio Cerqueira (76mm), Brusque (72mm) e Corupá (67mm).

Apesar da intensidade das últimas chuvas, a Defesa Civil no Estado não registrou feridos nem grandes estragos materiais. A situação mais grave ocorreu em Jaraguá do Sul, no Norte do Estado, onde um ribeirão transbordou e uma árvore caiu em um abrigo social. Em Orleans, na região Sul, uma cachorrinha foi salva após ficar 18 horas soterrada em um deslizamento de terra que ocorreu na quarta-feira.

Confira o índice pluviométrico registrado nos municípios de SC entre quinta e sexta-feira:

Santo Amaro da Imperatriz 98mm

Guabiruba 90mm

Águas Mornas 85mm

São Martinho 83mm

Rio Fortuna 77mm

Joinville 76mm

Garuva 76mm

Dionísio Cerqueira 76mm

Jaraguá do Sul 74mm

Brusque 72mm

Tubarão 72mm

Corupá 67mm

Palhoça 64mm

Guaramirim 64mm

São Miguel do Oeste 63mm

Petrolândia 63mm

Canelinha 61mm

Rio Fortuna 61mm

Indaial 60mm