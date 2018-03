O Sindicato dos Trabalhadores da Saúde Estadual e Privada de Florianópolis e Região (SindSaúde/SC) anunciou que servidores públicos devem paralisar as atividades nesta terça-feira por uma hora - entre 9h e 10h - nas unidades ligadas à Secretaria de Estado da Saúde. A categoria reivindica reajuste salarial de 15,66%, concurso público para contratação de profissionais e melhorias nas condições de trabalho.

O sindicato diz que enviou ofício à Secretaria de Saúde notificando sobre o calendário de mobilizações. Se não houver negociação, devem paralisar as atividades também na terça-feira da próxima semana, dia 3 de abril, entre 9h e 11h. Informaram ainda da possibilidade de greve a partir do dia 4 de abril, caso não haja acordo. Segundo a categoria, desde 2016 não há negociação efetiva com a pasta.

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que recebeu o ofício do SindSaúde e que a paralisação desta terça-feira está sendo monitorada pela SES e o atendimento não será prejudicado.

