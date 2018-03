Um centenário sino de bronze de 500 quilos foi roubado de um templo na cidade venezuelana de Cumaná antes do início das celebrações da Semana Santa, relatou o pároco da região.

"Pessoas desconhecidas entraram" no pátio da igreja de Santa Inés, no centro histórico de Cumaná - capital do estado de Sucre (leste) -, e roubaram a peça patrimonial, segundo a queixa apresentada no sábado à polícia pelo pároco Jesús Senior, que divulgou uma cópia do documento.

Declarado um monumento nacional, o santuário foi construído entre 1862 e 1866 sobre as bases de uma antiga igreja do século XVIII.

O sino da construção original ficava em uma base de pedra no pátio do templo.

"Não nos explicaram como eles puderam mover esse sino. Quatro homens juntos não conseguem levantá-lo", disse Orlando Ramos, membro do conselho paroquial de Santa Inés, à AFP.

Durante as cerimônias do Domingo de Ramos, o início das festividades da Igreja Católica para a Semana Santa, Senior orou por aqueles que roubaram a peça histórica e pediu para que seja devolvida.

A ONG Centro de Serviço da Ação Popular (CESAP) denuncia que estátuas e placas de bronze desapareceram de locais públicos nos últimos meses em Cumaná e outras cidades da Venezuela, país atingido por altas taxas de criminalidade e uma grave crise socioeconômica.

