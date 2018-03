O Supremo Tribunal Federal (STF) informou nesta terça-feira (27) que reforçou a segurança do ministro Edson Fachin e dos parentes dele. A manifestação foi motivada pela entrevista concedida por Fachin ao canal GloboNews, em que o ministro disse que sua família tem recebido ameaças.

O ministro, porém, não citou quais tipos de ameaças tem sofrido e como elas teriam ocorrido. Segundo Fachin, foram solicitadas providências à presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia.

De acordo com nota divulgada à imprensa pela presidência do STF, antes da entrevista do ministro, Cármen Lúcia já tinha tomado providências em relação às preocupações de Fachin, como o envio de duas delegadas da Polícia Federal (PF) para Curitiba, cidade de origem do ministro, para avaliar o esquema de segurança.

— Uma das preocupações que tenho não é só com julgamento, mas também com segurança de membros de minha família. Tenho tratado desse tema e de ameaças que têm sido dirigidas a membros da minha família — disse Fachin na entrevista.

O ministro é relator dos processos da Operação Lava-Jato na Corte, entre outras ações. Também é relator do habeas corpus por meio do qual a defesa de Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu suspender a eventual prisão do ex-presidente após o fim dos recursos na 2ª instância no processo do triplex de Guarujá (SP). A decisão vale até o dia 4 de abril, quando o tribunal retomará o julgamento da questão.