Depois de participar de cerimônia de inauguração do novo Aeroporto de Vitória (ES), o presidente Michel Temer chegou na tarde desta quinta-feira, 29, ao Palácio do Planalto, em Brasília. Temer está neste momento reunido com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, que viajou com o presidente, e também com o ministro do Gabinete Institucional da Presidência, Sergio Etchegoyen.

Auxiliares do presidente avaliam que os desdobramentos da Operação Skala podem inviabilizar a candidatura do presidente à reeleição. A operação da Polícia Federal (PF) prendeu hoje amigos próximos do presidente, envolvidos no inquérito que investiga se o presidente Michel Temer beneficiou empresas em troca de propina na edição do Decreto dos Portos.