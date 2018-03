O presidente Michel Temer disse nesta segunda-feira, 26, em evento da FecomercioSP que teve hoje uma conversa pelo telefone com o presidente da Rússia, seu colega Vladimir Putin, sobre agronegócio, e mais especificamente sobre a questão das carnes.

"Conversei hoje por telefone com o presidente Putin sobre questões do agronegócio e mais especificamente sobre a carne, que andou tendo alguns problemas. Ele se mostrou interessado e vai avaliar a questão", disse Temer.

O governo de Moscou aumentou as barreiras às importações de carnes brasileiras de bovinos e suínos em 1º de novembro do ano passado sob a alegação de ter detectado presença de ractopamina nas carnes, entre outros motivos.

Desde então autoridades sanitárias russas têm proibido a entrada das carnes originárias do Brasil no seu país. De acordo com Temer, o presidente Putin ficou de examinar a questão.

Ractopamina é uma substância usada na ração animal e atua como uma agente que produz o crescimento do animal. Embora a literatura veterinária assegure que a ractopamina não faz mal à saúde humana, em alguns países ela é proibida.