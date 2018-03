O cantor canadense The Weeknd, sensação do R&B, surpreendeu o público ao lançar nesta sexta-feira o álbum. "My Dear Melancholy".

Com seis canções, o álbum é o primeiro lançado pelo cantor desde que venceu um Grammy com "Star Boy" em 2017.

The Weeknd explodiu nas paradas de sucesso com músicas como "Can't Feel My Face" e "I Feel It Coming".

The Weeknd estará entre os destaque do Festival Coachella, que acontecerá em dois fins de semana de abril. A edição de 2018 marcará principalmente o retorno de Beyoncé depois do nascimento dos gêmeos em junho do ano passado.

