A sexta-feira Santa começou tranquila no trânsito da Grande Florianópolis. Desde as primeiras horas o movimento é normal, sem registros de filas. Nem no trecho entre São José e Palhoça, onde tradicionalmente há congestionamentos, o tráfego é intenso. Também não há registros de acidentes. No final da tarde de quinta-feira, entretanto, houve muito movimento em diferentes pontos da Capital, principalmente na saída da Ilha. Perto das 22h, a forte chuva fez a água invadir a pista da Via Expressa Sul.

Conforme a Arteris Litoral Sul, concessionária que administra a BR-101 no Estado, o movimento entre as BR-116, BR-376, no Paraná, e BR-101 em SC deve aumentar cerca de 45% no feriado da Semana Santa. A concessionária calcula que aproximadamente 48 mil carros já circularam pelas praças de pedágio na quinta-feira, considerado o primeiro dia da folga prolongada. Ainda conforme a Arteris, a sexta-feira, das 6h às 17h, e o domingo, das 14h às 22h, devem ser os dias de maior movimento nas rodovias em que administra.

A PRF está com operação para intensificar a fiscalização durante o feriado da Páscoa, e há restrição para o tráfego de veículos pesados nas rodovias federais.

