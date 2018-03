A Via Expressa tem congestionamento desde as proximidades do Hospital da Unimed até a ponte Pedro Ivo Campos

A manhã da véspera de feriado começou com trânsito intenso para quem tenta entrar em Florianópolis. A Via Expressa (BR-282) tem congestionamento desde as proximidades do Hospital da Unimed até a ponte Pedro Ivo Campos. Os desvios por Barreiros e Coqueiros estão com trânsito fluindo normalmente.

Na BR-101 há seis quilômetros lentidão no trânsito entre São José e Palhoça, do km 215 ao 209, no sentido Florianópolis. Não há registro de acidentes até 7h10. As informações são da Arteris Litoral Sul.

Ainda há pontos de lentidão em Florianópolis na Deputado Antônio Edu Vieira, SC-405 e Morro da Lagoa, no sentido Centro. A Avenida Beira-Mar Norte está com trânsito fluindo normalmente.

A tendência é que o trânsito fique mais lento durante a tarde, principalmente no sentido Centro e em direção à saída da Ilha. A PRF está com operação para intensificar a fiscalização durante o feriado da Páscoa, e há restrição para o tráfego de veículos pesados nas rodovias federais.

