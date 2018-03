Um grave acidente de trânsito deixou ao menos três mortos deste sábado na SC-410, em Tijucas. Das quatro pessoas que estavam em um Astra com placas de Biguaçu, duas pessoas morreram e as outras duas ficaram gravemente feridas. No outro carro, um Gol com placas de Gaspar, havia apenas um ocupante, o qual morreu no local.

Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros de Tijucas, o motorista do Gol perdeu o controle do veículo por volta das 6h20 e bateu de frente com o Astra, que vinha em sentido contrário. As vítimas ficaram presas às ferragens dos veículos e precisaram ser retiradas pelo Corpo de Bombeiros de Tijucas, que precisou do apoio das equipes de São João Batista e Itapema para realizar o atendimento em 40 minutos.

Os nomes das vítimas ainda não foram divulgados pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv). A confirmação é que entre os mortos estão duas mulheres de 26 e 30 anos, passageiras do Astra, e um homem de 24 anos, condutor do Gol. Os dois sobreviventes do acidente, o motorista e um passageiro do Astra, foram encaminhados em estado grave para atendimento médico em Tijucas.

