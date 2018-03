Um grave acidente deixou três pessoas mortas na tarde deste domingo, 25, em Bom Jesus, no Oeste do Estado. Um homem e duas crianças, de oito e 11 anos, morreram após uma colisão frontal na SC-155, próximo ao posto da Polícia Militar Rodoviária (PMRv).

Segundo o Corpo de Bombeiros de Xanxerê, dois veículos se envolveram no acidente, um Gol com placas de Abelardo Luz, e um Lifan com placas Pinhalzinho.

O motorista do Gol, de 35 anos, ficou preso às ferragens. Ele chegou a ser atendido pela equipe do Serviço Aeropolicial da Polícia Civil (Saer) de Chapecó, mas acabou morrendo no local. Uma mulher, passageira do Gol, foi levada ao Hospital Regional São Paulo, em Xanxerê, com ferimentos graves.

Duas crianças, uma menina de oito e outra de 11 anos, faleceram em decorrência do acidente. De acordo com os bombeiros, a menina de 11 anos sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu na ambulância a caminho do hospital. A de oito anos foi atendida pelo Samu, mas morreu no local. Os bombeiros não confirmaram em qual veículo as crianças estavam, pois foram encontradas caídas na rodovia. A princípio, estariam no Gol.

Um bebê de nove meses, que também estaria no Gol, sofreu fraturas nas pernas e uma lesão na cabeça. Ele foi encaminhado pelo Samu ao hospital. A condutora do Lifan, de 37 anos, foi levada à unidade de saúde pelos bombeiros em estado grave com trauma na cabeça. Segundo o relatório da PMRv, ela também teria morrido no acidente. No entanto, os bombeiros informaram que ela permanecia no hospital até às 21h30min. O hospital não repassou informações sobre as vítimas.

Foto: Saer / Divulgação

O acidente foi atendido às 18h pelas equipes dos bombeiros de Xanxerê, Abelardo Luz e São Domingos, PMRv de Bom Jesus, Samu e Saer.

