O presidente americano Donald Trump anunciou nesta quarta-feira sua decisão de nomear ao Almirante Ronnie Jackson, o médico da Casa Branca, para o cargo de Secretário de Estado para os Veteranos, no lugar do controverso David Shulkin.

O presidente americano utilizou uma mensagem na rede Twitter para anunciar a saída de cena de Shulkin e a intenção de nomear Jackson.

"Tenho o prazer de anunciar que pretendo nomear o altamente respeitado almirante Ronny Jackson como o novo Secretário de Assuntos para os Veteranos".

Em outra mensagem, Trump anunciou que Robert Wilkie, atual subsecretário de Defesa, assumirá interinamente o departamento dos Veteranos até que se formalize a nomeação de Jackson.

O departamento dos Veteranos é o segundo maior ministério do governo americano, com cerca de 308 mil funcionários, superado apenas pelo departamento de Defesa, que emprega 750 mil.

A saída de Shulkin era considerada um fato há várias semanas, após as informações de que gastou 122 mil dólares do departamento em uma viagem pela Europa com sua esposa, que incluiu ingressos para um torneio de tênis.

No início do mês, Trump anunciou a substituição de Rex Tillerson na direção do departamento de Estado, para colocar o então diretor da Agência Central de Inteligência (CIA), Michael Pompeo.

Na semana passada, o presidente afastou o general Herbert McMaster de seu cargo de assessor de Segurança Nacional para substituí-lo pelo polêmico John Bolton, famoso por sua retórica militarista.

* AFP