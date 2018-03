Uma turista argentina de 44 anos morreu na tarde de quarta-feira (28) após um acidente de trânsito em Bombinhas, no Litoral catarinense. Ela e outros três turistas alugaram um carro em Santa Catarina e estavam a caminho da praia da Tainha.

De acordo com as informações da Polícia Militar, o carro em que os turistas estavam perdeu potência na subida do morro da rua Tatuíra, que fica no acesso à praia. Eles não conseguiram subir e desceram de ré. O veículo atolou em um trecho com pedras na beira da estrada.

Três ocupantes decidiram empurrar o carro, mas o veículo começou a derrapar e voltar para trás, de acordo com o registro da ocorrência da PM. Duas pessoas conseguiram se esquivar, mas a turista de 44 anos acabou sendo atingida.

No registro do PM, o condutor disse que o veículo era alugado e tinha apenas câmbio manual, enquanto na Argentina ele está acostumado a dirigir apenas carros de transmissão automática.

As testemunhas se apresentaram na Delegacia de Bombinhas e o corpo foi encaminhado para perícia do Instituto Geral de Perícias (IGP) de Balneário Camboriú. O delegado responsável pelo caso não foi encontrado.

