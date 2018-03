A comunidade acadêmica e corpo docente da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) saberão ainda nesta quarta qual dos três candidatos ao cargo de reitor, Edson de Pieri, Irineu de Souza e Ubaldo Balthazar, vai liderar e responder pela instituição pelos próximos quatro anos ou quem será a dupla que vai concorrer em segundo turno. Se tudo ocorrer conforme o planejado, e não for registrado atrasos ou contratempos, o nome ou os nomes mais votados devem ser divulgados no mesmo dia, por volta das 22h. Caso nenhum dos postulantes conquiste mais de 50% dos votos, o segundo turno ocorre em 11 de abril.

A universidade usará 64 urnas eletrônicas cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado para a eleição. Haverá votação no campus da Trindade, em Florianópolis, e também nos campi de Araranguá, Blumenau, Curitibanos e Joinville.

As urnas estarão abertas para receber as cerca de 40 mil pessoas aptas para votar das 8h até as 21h. Segundo a comissão eleitoral criada pela UFSC, desse total, 35 mil votantes são alunos e o restante são professores e servidores técnico-administrativos.

Conforme o presidente da comissão eleitoral, professor Paulo Rizzo, cada um dos três segmentos votantes vale um terço do total, que depois são somados para obter o número final.

– Embora sejam de tamanhos diferentes, muito mais estudantes do que servidores, na verdade eles vão valer a mesma coisa. Por exemplo, se votarem 20 mil estudantes e 2 mil professores, na hora de somar, esses resultados são multiplicados por um terço de cada segmento, assim eles terão exatamente o mesmo peso – explica.

Atuais diretores de centros de ensino

Hoje o cargo de reitor da universidade é ocupado temporariamente por Balthazar, que assumiu a função após o afastamento da vice-reitora Alacoque Erdmann, ocorrido dias depois do suicídio do ex-reitor Luiz Carlos Cancellier de Olivo, em 2 de outubro do ano passado. Todos os três candidatos, que são professores e respondem por centros de ensino da instituição, tem entre os maiores desafios da nova gestão contornar a crise que se instalou na universidade depois que a Operação Ouvidos Moucos foi deflagrada em 2017. Entre as propostas de campanha, citam também o desejo de fortalecer o ensino, a pesquisa e a extensão na UFSC.

O presidente da comissão eleitoral ainda comenta que nos dias que antecedem o processo de votação o clima na universidade foi de tranquilidade. Tanto que, não está previsto forte esquema de segurança para o dia da votação, nem mesmo reforço de policiais militares. Para Rizzo, se houver alguma manifestação, ela será pacífica.

Posse do eleito ainda não tem data definida

Com a nomeação do reitor temporário ainda no ano passado, a UFSC ficou isenta da obrigação de apresentar ao Ministério da Educação (MEC) e receber a aprovação do cronograma desta eleição. Caso o cargo ainda estivesse vago, todo esse trâmite precisaria ter sido feito até 1o de março. Ainda assim, a universidade segue dependente de outras burocracias relacionadas ao MEC para que o novo reitor tome posse definitivamente. Conforme a assessoria de imprensa do ministério, "não há prazo normativo para que o reitor nomeado tome posse".

Ao fim da contagem dos votos, e do segundo turno, caso houver, o MEC deve receber a lista tríplice para fazer a primeira análise e encaminhar o processo para a consultoria jurídica da Advocacia-Geral da União (AGU).

A partir daí é feito o exame da Consultoria Jurídica para verificar se a legislação foi cumprida como deveria. Só então o processo é enviado para o gabinete do ministro, que encaminha o documento para a Casa Civil, onde são feitos os trâmites para a nomeação do novo reitor pelo presidente da República. Depois disso é estabelecida a data da posse.

