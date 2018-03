Além de Florianópolis, que regulamentou na última semana a lei que proíbe a produção e comercialização de foie gras, outras três cidades também já tiveram leis aprovadas neste sentido nos últimos anos: Sorocaba, São Paulo e Blumenau. Nem todas, no entanto, conseguiram manter a proibição.

É o caso de Sorocaba e São Paulo. A capital paulista é o caso mais emblemático. Lá, a Câmara aprovou a proibição, que foi sancionada pelo então prefeito Fernando Haddad (PT) em junho de 2015. Menos de um mês depois, uma liminar derrubou a decisão. Em fevereiro de 2016, uma decisão do Tribunal de Justiça (TJ-SP) confirmou a liberação. Em março de 2017, já na gestão de João Doria (PSDB) a lei foi declarada inconstitucional. Processo semelhante ocorreu em Sorocaba.

Também no estado de São Paulo, a Câmara de Taubaté chegou a aprovar um projeto proibindo o foi gras, mas ele foi vetado pelo prefeito. Meses depois, a Câmara confirmou o veto. Com isso, a comercialização está liberada no município.

Em Santa Catarina, Blumenau fez a proibição no final de 2015, por iniciativa da então vereadora Evelin Huschher. Por lá, não houve questionamentos e a lei continua válida.

Em Florianópolis, o projeto teve origem no gabinete da vereadora Maria da Graça (PMDB). Ela acredita que não deve ser protocolada nenhuma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin).

— Não é um setor tão expressivo em Florianópolis.

