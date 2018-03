A sexta-feira está com trânsito tranquilo na maior parte das rodovias federais de Santa Catarina. O fluxo de veículos está normal, com fila em trechos pontuais da BR-470, BR-282, BR-280 e BR-101. Não foram registrados acidentes com vítimas nesta sexta-feira de Páscoa até às 11h40min.

Conforme a Arteris, o movimento na BR-101 deve aumentar cerca de 45% no feriado da Semana Santa. A concessionária calcula que aproximadamente 48 mil carros já circularam pelas praças de pedágio na quinta-feira, considerado o primeiro dia da folga prolongada. A PRF está com operação para intensificar a fiscalização durante o feriado da Páscoa, e há restrição para o tráfego de veículos pesados nas rodovias federais.

Confira os detalhes do trânsito às 11h40min

BR-101/SC

Há congestionamento de cinco quilômetros em Joinville, do km 31 ao 26, para quem segue em direção a Curitiba. Não há acidentes no local e o bloqueio parcial ocorre por causa das obras no rio Cubatão, segundo a Arteris Litoral Sul, concessionária que administra a BR-101 no Estado. Em Biguaçu há cerca de três quilômetros de lentidão próximo ao posto de fiscalização da PRF, no sentido Norte.

No sentido inverno, há fila do km 79 ao 81, entre Araquari e Barra Velha. Em Balneário Camboriú há mais três quilômetros de fila por conta do fluxo de veículos.

BR-470

Cerca de cinco quilômetros de lentidão são registrados em trecho de Gaspar, no sentido Litoral. A fila começa nas proximidades da entrada para o Belchior e segue até o viaduto da ponte de Gaspar. Ainda há pequenos trechos com lentidão próximo a Ilhota. No Alto Vale, o congestionamento é de oito quilômetros entre as cidades de Ascurra e Apiúna.

BR-280

A rodovia tem um trecho em Araquari com lentidão nesta manhã no sentido Litoral. O congestionamento de seis quilômetros começa logo após o trevo com a BR-101 e segue até o campus do IFC de Araquari.

BR-282

Há registro de seis quilômetros fila do bairro Aririú, em Palhoça, até a Pizza Prime de Santo Amaro da Imperatriz, no sentido Lages.

Na Via Expressa de Florianópolis não há registro de filas.

Confira o que os usuários do Waze estão relatando em tempo real







Leia mais

Chuva intensa de quinta alerta para risco de deslizamentos no Estado

Cachorrinha é resgatada após ficar 18 horas soterrada no Sul de SC

O que abre e o que fecha no feriado de Páscoa em Florianópolis

Acompanhe as atualizações do trânsito no twitter da Autopista

Tweets by Arteris_ALS