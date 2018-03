Wall Street abriu com indicadores dispersos, ainda afetado pelo retrocesso no setor tecnológico, mas animado com o crescimento do PIB americano.

O Dow Jones ganhava 0,17% e o Nasdaq perdia 0,44%.

Na véspera, Wall Street fechou em baixa afetado pela forte queda de vários títulos do setor tecnológico, em um mercado ainda inquieto pela ameaça de uma guerra comercial entre Estados Unidos e China.

O índice industrial Dow Jones recuou 1,43%, a 23.857,71 unidades, o tecnológico Nasdaq caiu 2,93%, a 7.008,81 unidades, e o S&P 500 perdeu 1,73%, a 2.612,62 unidades.

* AFP