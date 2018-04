Uma mulher de 33 anos morreu na madrugada deste domingo após um carro conduzido por um motorista embriagado chocar-se contra a moto que ela conduzia na marginal da BR-101, em Itapema, no litoral Norte catarinense. A colisão ocorreu por volta de 2h15min, no quilômetro 152, sentido Sul, e foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A vítima estava em uma motocicleta Honda Biz, com placas de Itapema, e foi identificada como Kelly Cristina Luiz. O outro carro envolvido no acidente é um Mercedes-Benz A 250, também com placas de Itapema. O condutor tem 21 anos e estava embriagado. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que confirmou a presença de álcool no sangue.

O jovem foi preso e conduzido para a delegacia de Itapema. O delegado de plantão, Alexei Rolemberg, afirmou que era possível sentir um odor etílico no jovem. Ele foi liberado após pagar uma fiança de pouco mais de R$ 19 mil, o equivalente a 20 salários mínimos. Ainda segundo o delegado, o motorista reside em Itapema e deverá responder ao processo criminal em liberdade.

Morte também em Biguaçu

Também durante a madrugada, um homem ainda não identificado morreu após ser atropelado na BR-101, em Biguaçu. O motorista fugiu do local e ainda não se sabe qual carro foi responsável pelo acidente, que ocorreu por volta das 4h40min.

