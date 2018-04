A volta para casa do feriadão de Páscoa movimenta as estradas de Santa Catarina neste domingo. Depois de um começo de dia tranquilo, durante a tarde e à noite as filas começaram a aparecer nas principais rodovias catarinenses. Na BR-101, o tráfego intenso, principalmente próximo aos pontos onde ficam os acessos às maiores cidades do Litoral.

Uma obra na ponte sobre o Rio Cubatão (Joinville) também gera lentidão nos dois sentidos da rodovia, segundo a Arteris Litoral Sul. Quem segue em direção a Curitiba trafega por faixa única e encontra retenção do km 31 ao 26. Já quem segue no sentido Rio Grande do Sul, passa com tráfego lento do km 20 ao 26.

O ponto mais crítico é entre Itapema e Balneário Camboriú, com lentidão do km 145 ao 130. Em Palhoça também há lentidão nos dois sentidos, entre o km 211 e o 215. A rodovia apresenta lentidão em ambos os sentidos na região de São José e Palhoça, entre o km 201 e o 216. No Paraná, de acordo com a concessionário, a BR-376 tem tráfego intenso, com vários pontos alternados de lentidão, ao longo de toda a pista sentido Curitiba.

Mais cedo, à tarde, um acidente interditou a faixa da direita na pista sentido Paraná da BR-101, ocasionando 4 quilômetros de retenção, do km 191 ao km 187. Também há filas nas BRs 470, no Vale do Itajaí, e 282, na região da Grande Florianópolis, no sentido Capital.

Foto: SSP / Reprodução