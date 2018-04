O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, disse na manhã desta terça-feira, 3, em evento do Bradesco Banco de Investimentos (BBI), em São Paulo, que para além de 2020 a inflação poderá subir um pouco mais que o desejado. Este é um dos riscos que a autoridade deverá monitorar, disse o banqueiro central.

"Pela conjuntura atual e nossas projeções, vemos a inflação na meta até 2020", afirmou Ilan.

De acordo com ele, a queda de juros é consequência de um cenário de inflação em baixa. Mas ele reforça que para a inflação e a taxa de juro permanecerem baixos será preciso o Pais continuar com os ajustes e as reformas.

"O Brasil precisa continuar os ajustes e as reformas para a inflação e os juros permanecerem baixos", disse Ilan.