Veja as principais datas da vida de Winnie Mandela, popular, mas controversa, ativista anti-Apartheid que foi esposa do primeiro presidente negro da África do Sul, Nelson Mandela.

- 1936: Nascimento em 26 de setembro de Nomzamo Winifred Zanyiwe Madikizela, conhecida como Winnie, na província de Cabo Oriental (sul).

- 1955: Torna-se a primeira assistente social negra do país em um hospital de Soweto, o município negro de Joanesburgo.

- 1958: Casa-se com Nelson Mandela.

- 1962: Fica sozinha com suas filhas depois da prisão do marido. Apesar das intimidações e passagens pela prisão, torna-se uma das figuras do Congresso Nacional Africano (ANC).

- 1986: Em seu discurso mais polêmico, ela pede pela libertação do país com fósforos, referência à tortura do "colarinho" (pneu inflamado ao redor do pescoço).

- 1990: Libertação de Nelson Mandela após 27 anos de prisão.

- 1991: Considerada culpada de cumplicidade no sequestro de quatro jovens, um dos quais faleceu, por sua guarda, o "Mandela United Football Club" (MUFC).

- 1992: Acusada de corrupção e má administração, é demitida de sua liderança no ANC.

- 1994: Vice-ministra da Cultura no primeiro governo pós-apartheid. Demitida no ano seguinte por insubordinação, continua a exercer o cargo de deputada e de presidente da Liga das Mulheres.

- 1996: após quatro anos de separação, divorcia-se de Nelson Mandela.

- 1998: A Comissão da Verdade e Reconciliação (TRC) a declara "culpada política e moralmente de enormes violações dos direitos humanos" cometidas pelo MUFC.

- 2003: Condenada por fraude.

