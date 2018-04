Manifestantes protestaram contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no início da noite desta terça-feira, 3, em Goiânia. O ato ocorreu na véspera da sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) que vai retomar o julgamento do habeas corpus de Lula.

Cerca de mil pessoas participaram do protesto, organizado pelo movimento Vem Pra Rua - Goiás. Os participantes ostentavam, em sua maioria, cartazes, bandeiras do Brasil e camisas da seleção brasileira. Em um carro de som, as lideranças bradavam palavras de ordem, que eram correspondidas por gritos dos presentes.

"Foro privilegiado não! STF, respeite a lei! Nenhum réu é especial. Não temos bandidos de estimação, não é isso, gente? Prendam todos!", bradavam. Alguns motoristas ao volante, nas imediações do evento, acatavam e respondiam com buzinaço.

De acordo com o Comandante do Policiamento da Capital (CPC), coronel Ricardo Mendes, a manifestação transcorreu de forma pacífica, sem ocorrências registradas. O maior impacto foi visivelmente no trânsito, naturalmente pesado no horário e local da manifestação.